"Serve un Consiglio per la sicurezza sul modello di Europa e Stati Uniti"

... nel dicembre del '21, con una risicata maggioranza, ilcomunale ha deciso di non ... ha commentato: 'La decisione è politica, e la maggioranza ha deciso che noncambiare nomi. Bastano ...'Quindiprudenza, se posso permettermi - conclude - perché poi ho letto titoli di giornale 'Meloni vuol far morire in carcere Cospito' e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono '...

"Serve un Consiglio per la sicurezza sul modello di Europa e Stati ... ilGiornale.it

All’Italia serve un consiglio per la sicurezza nazionale la Repubblica

Le ragioni di un Consiglio per la sicurezza nazionale. Scrive l’amb ... Formiche.net

Meloni: serve un fondo sovrano europeo. Gentiloni: pronti a più aiuti di Stato green Il Sole 24 ORE

Ue, incontro Meloni-Charles Michel: "Dividersi sui migranti è regalo a trafficanti" Sky Tg24

"È sorprendente che la sindaca Signorini si serva del gruppo di maggioranza Uniti per Falconara e di Marco Giacanella - riconosciuto pretoriano integralista in panchina, che non ha sicuramente parteci ...Il sottosegretario: "L'organo darebbe tutte le informazioni necessarie al premier per tutelare l'interesse dello Stato e coordinarne le azioni" ...