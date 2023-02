Serie C 2022 23 | reti inviolate tra Gelbison e Audace Cerignola

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Termina ala sfida tra, valevole per la 25esima giornata di/23. Tante le occasioni procurate da entrambe le formazioni: ad inizio primo tempo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi e tentare la prima conclusione in porta al 15esimo con De Sena, pallone che termina poi di poco fuori lo specchio della porta. Al 34esimo è poi Malcore a tentare il tiro verso la porta, concludendo però alto sulla traversa. Secondo tempo equilibrato e con ritmi più bassi, nessuno riesce a sbloccarla: ilresta in quindicesima posizione a quota 29, mentre l’fissa il settimo posto con 35 punti. SportFace.

Fare le capriole dalla gioia non è eccessivo certe volte. Come quando devi aspettare più di tre anni per vedere i nuovi episodi di una Serie TV che l'ultima volta ti aveva colpito e poi quel momento ...