Serie C 2022 2023 | Ganz segna all’esordio e il Latina conquista il successo | 1-0 alla Viterbese

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Esordio da incorniciare per Simonecon la maglia nerazzurra: l’attaccante numero 10 insacca un destro chirurgico al 91? e regala ilalcontro la. 1-0 ilin favore della compagine allenata da Daniele Di Donato, che, dopo un primo tempo importante, ha sofferto tanto nella ripresa. Laci ha provato con i cambi, con il gioco, tirando più volte in porta, mafine tutto ciò non è bastato. Il colpo dell’attaccante rapace ha fatto tutta la differenza del mondo: iltorna aldopo 5 gare e sale a quota 33 punti, agganciando Monopoli e Avellino in nona posizione. La, nonostante gli ottimili lanciati, resta ultima a 15 e incassa ...