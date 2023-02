Serie A Un altro record per il Napoli Chi ha scommesso sullo Scudetto di Spalletti può già incassare la vincita

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ildi mistercontinua a mieteresul campo e fuori dal terreno di gioco. La squadra diha concluso in maniera strepitosa il girone d’andata con cinquanta punti in classifica.ed i suoi uomini possono vantare anche il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. La vittoria dello, dopo il successo dicontro la Roma di Mourinho, comincia già ad esser festeggiata dai tifosi che per una volta hanno messo da parte la tradizionale scaramanzia partenopea. La marcia trionfale die della sua squadra ha provocato anche un’importante novità nel settore delle scommesse sportive. In pratica chi all’inizio della stagione avessesulla vittoria finale del ...