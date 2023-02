Serie A | le designazioni arbitrali della ventunesima giornata

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di campionato. Ecco chi dirigerà i match in programma nel fine settimana L’AIA ha diramato leper il prossimo turno diA, giunta alla. CREMONESE – LECCE Sabato 04/02 h. 15.00 ORSATO LO CICERO – VIVENZI IV: SANTORO VAR: ABBATTISTA AVAR: SERRA ROMA – EMPOLI Sabato 04/02 h. 18.00 DIONISI BRESMES – ROSSI C. IV: MARINELLI VAR: MARESCA AVAR: MUTO SASSUOLO – ATALANTA Sabato 04/02 h. 20.45 MARCENARO MELI – PERETTI IV: BARONI VAR: NASCA AVAR: CAMPLONE SPEZIA – NAPOLI h. 12.30 DI BELLO PRETI – DI IORIO IV: MARCHETTI VAR: AURELIANO AVAR: PAGANESSI TORINO – UDINESE h. 15.00 PRONTERA ALASSIO – ...

Cinque anticipi in programma sui campi del girone A diD: nel fine settimana si gioca la giornata numero 25. Tra gli incontri di sabato pomeriggio (...DI SABATO 4 FEBBRAIO E LE...C "25ª GIORNATA 2022/2023 GIRONE A FERALPISALO PADOVA Michele Delrio Reggio Emilia Giorgio Lazzaroni Udine Maicol Ferrari Rovereto Francesco Burlando Genova L. R. VICENZA NOVARA ...

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la ventunesima giornata di Serie A. La Roma sfiderà l'Empoli allo Stadio Olimpico il 4 febbraio alle ore 18:00 e la gestione della gara ...