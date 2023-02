Serie A | giornata 21 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, che si concluderanno stasera con Juventus-Lazio, è già tempo di tornare a pensare al campionato. Proprio per questa ragione, dobbiamo già focalizzarci sulla prossima. Ecco, dunque, i 5diA da nonper le vostre fanta-formazioni. Il vero grande Big Match disarà il Derby di Milano. Inter e Milan si fronteggeranno domenica sera, alle 20.45, dopo la sfida in Supercoppa che ha premiato la squadra di Simone Inzaghi. Le altre compagini affermate del nostro torneo se la dovranno invece vedere con squadre dal minor peso specifico e non dovrebbero trovare troppe difficoltà sul proprio cammino. Il Napoli giocherà con lo Spezia, l’Atalanta con il Sassuolo, Roma e Lazio, invece, con Empoli e Hellas ...

FIRENZE - La Fiorentina sarà impegnata domenica prossima nel match contro il Bologna , valevole per la secondadel girone di ritorno diA. Non saranno disponibili ancora Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli . Per loro solo lavoro personalizzato quest'oggi. Anche il centrocampista marocchino, ...Calcio, Modena. Vigilia di Modena - Cagliari: si gioca domani sera alle 20.30 al Braglia, 4°di ritorno inB. Il cagliari e' tra le grandi favorite alla promozione diretta inA. Dopo un periodo complicato i sardi si sono rialzati con Claudio Ranieri in panchina (3 ...

Terminato il turno di Coppa Italia, è giunta l’ora di inserire nuovamente la formazione: ecco quali sono i 5 centrocampisti da schierare assolutamente al Fantacalcio per la 21ª giornata di Serie A.La Lega Serie A ha condiviso il consueto riepilogo statistico in vista delle gare della 21esima giornata: ecco i numeri relativi a Fiorentina-Bologna, match che si disputerà domenica alle ore 18 al ...