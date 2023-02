Serie A | Ademola Lookman giocatore del mese per l’Assocalciatori

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha eletto, attaccante dell’Atalanta, quale migliordellaA per ildi gennaio. “L’attaccante nigeriano, uno degli ingranaggi più importanti di questo nuovo motore, ha messo a segno cinque gol e due assist nelle tre partite di campionato, gare in cui è sembrato semplicemente di un altro livello rispetto a tutto il resto dellaA. Il premio diAIC di gennaio è testimone della fondatezza di questa apparente esagerazione. La concorrenza era infatti composta da Victor Osimhen (5 gol e 1 assist a gennaio), Mattia Zaccagni (3 gol e 1 assist) e Paulo Dybala (2 gol e 3 assist): tutti giocatori che a gennaio hanno brillato al massimo del loro splendore”, scrive l’Aic. SportFace.

Gasperini non risparmiaLookman Il bomber nigeriano è sceso in campo a ripresa inoltrata, ... essere a due punti dall'Inter inA è un grandissimo traguardo per noi al momento . Siamo lì ...Perché non bastano Victor Osimhen eLookman alla Nigeria del gol Se tanto dà tanto, a gongolare dei riscontri dellaA è José Peseiro, commissario tecnico della nazionale nigeriana. Con ...

Serie A, Ademola Lookman calciatore del mese per l'Assocalciatori SPORTFACE.IT

SERIE A - Ademola Lookman votato calciatore del mese di gennaio ... Napoli Magazine

UFFICIALE - Serie A, Lookman calciatore di gennaio per l’AIC: battuto anche Osimhen Tutto Napoli

Serie A - Lookman non si ferma più. I 9 milioni spesi meglio dall ... Eurosport IT

Il girone di andata di Ademola – Atalanta Atalanta

Come annunciato dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) sul proprio account Twitter, Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, è stato votato come calciatore del mese di gennaio. Tra i candidati ...E' Ademola Olajade Lookman il calciatore del mese AIC a gennaio. Ufficiale il suo personalissimo trionfo E' Ademola Olajade Lookman il calciatore del mese AIC a gennaio. Ufficiale il suo personalissim ...