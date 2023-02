Serie A 2022 2023 | statistiche e curiosità ventunesima giornata | Roma imbattuta con l’Empoli dal 2007

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023)diA, ecco lee le. Si comincia sabato 4 febbraio alle 15,00 con la partita Cremonese-Lecce: cinque i precedenti in campionato tra le due squadre, una vittoria giallorossa ottenuta il 19 novembre 1989 (2-1 al Via del Mare), due successi per i Violini ed altrettanti pareggi, incluso l’1-1 del 2 ottobre. Alle 18,00 laospita: la formazione di Mourinho non perde contro gli azzurri nel torneo dal 17 febbraio(1-0 al Castellani), da allora tre pareggi e 10 trionfi capitolini, inclusi gli ultimi sei in ordine cronologico e segnando inoltre sempre almeno due gol. Alle 20,45 il Sassuolo riceve l’Atalanta: i neroverdi hanno collezionato 11 sconfitte in 19 confronti nella ...