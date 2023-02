(Di giovedì 2 febbraio 2023) ECnh se ne va. Il gruppo che vale in borsa 21 miliardi di euro e che produce macchinari agricoli e per l’edilizia lasciadopo 10 anni. Sarà quotata solo sul listino newyorkese. Il management e il consiglio di amministrazione hanno deciso, “dopo approfondite considerazioni e analisi” che gli azionisti potranno trarre maggiori benefici dal listing sul solo Nyse. La società intende dire addio alla borsana entro l’inizio del 2024. È l’ennesimo disimpegno nei confronti dell’da parte di, la finanziaria della famigliache di Chn è primo azionista con il 27% delle azioni. Dopo la “fusione” Fca- Psa che ha di fatto portato il gruppo automobilistico sotto la guida francese, la stessa...

Sono ormai 20 anni, più odall'uscita di opere come Zodiac e Memorie di un assassino , che i film sui serial killer ... grazie a narrazionipiù centrate sull'analisi del male, e della sua ...... mentre l'ammiraglia accoglie nella gamma una variante plug - in hybridpotente e più ...anticipata dei limiti di velocità) e un sensore sul volante per controllare che il guidatore siain ...

I consigli regionali hanno sempre meno poteri Pagella Politica

Sempre meno Italia per gli Agnelli-Elkann. Anche Cnh, controllata da Exor, verrà tolta da piazza Affari Il Fatto Quotidiano

Quante banconote false circolano in Europa Sempre meno ma più ... Il Sole 24 Ore

Verona, sempre meno figli: aumentano i residenti stranieri L'Arena

Zorzone: sempre meno abitanti, ma il piccolo «Alimentari» resiste da ... L'Eco di Bergamo

Federico Nicotera svela dettagli e retroscena sulla sua attesissima scelta finale a Uomini e donne. Ormai manca sempre meno alla fatidica e attesa registrazione del talk show pomeridiano di Maria De ...Antonella, Antonino e Daniele si ritrovano a parlare di Oriana e non risparmiano le dure critiche nei suoi confronti ...