Sei Nazioni Under 20 2023 | la formazione dell’Italia che affronterà la Francia all’esordio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Sei20di rugby vedrà disputarsi tutti i match interniallo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso: domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 19.30, gli azzurrini sfideranno la. Il CT azzurro Massimo Brunello ha annunciato i 15 titolari e le 8 riserve. La: Mey sarà titolare come estremo, con Gesi e Douglas alle ali, mentre i centri saranno Passarella e Bozzo, infine i mediani saranno Sante e Battara. In terza linea il numero 8 sarà Rubinato, con Odiase e Berlese, poi Mattioli e Turrisi saranno in seconda linea, con la prima composta da capitan Quattrini a tallonatore, con i piloni Gallorini ed Aminu. Rugby, Andrea Di Giandomenico è il nuovo CT18 LA ...