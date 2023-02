Se la crisi energetica sta accelerando la transizione europea

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Chi temeva il ritorno al carbone per via dellapuò dormire sonni tranquilli. L’ultimo rapporto del think tank climatico Ember ha evidenziato che nella seconda metà del 2022 la generazione di elettricità tramite carbone in Europa è scesa del 6%. Nonostante l’Ue abbia importato 22 milioni di tonnellate in più dell’anno precedente, due terzi sono rimasti inutilizzati; le 26 centrali riattivate per fronteggiare l’emergenzasono state utilizzate al 18% in media, e nove non si sono proprio riaccese. “L’aspetto forse più incoraggiante è che i Paesi rimangono impegnati nell’eliminazione graduale del carbone come lo erano prima della”, rilevano gli autori del rapporto. Questo nonostante la triplice minaccia dell’interruzione delle forniture di gas russo, il crollo della produzione di energia ...