“Se fosse un fascio di m***” Cruciani smonta l’ipocrisia su Cospito

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Amici miei, pensate se in questi giorni in galera cistato un “di merda” a fare lo sciopero della fame e siro recati a trovarlo dei deputati di Fratelli d’Italia: la sinistra avrebbe fatto fuoco e fiamme. Pensateci bene: undi merda, un terrorista nero, che fa lo sciopero della fame e deputati di FdI che lo vanno a trovare. Sarebbero stati massacrati. Questa la prima cosa. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/.mp4 Secondo appunto. Se cistato un fascistone a fare lo sciopero della fame, tutta questa mobilitazione da parte di artisti, attori, gli Ascanio Celestini che fanno addirittura una petizione. Secondo voi ci sarebbe stata questa mobilitazione di una parte della sinistra contro il 41 bis? No, ...