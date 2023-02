Scuola | il Wi-Fi di ultima generazione per il digital learning di oggi e di domani

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Milano, 2 Febbraio 2023 – L’Istituto Comprensivo IC 22 Alberto Mario di Napoli è articolato in un plesso didell’Infanzia, un plesso diPrimaria e in un plesso diSecondaria di I grado, con i diversi plessi collocati all’interno di un cortile attrezzato con giochi e ricco di aree verdi. La connettività dell’intero istituto era basata principalmente sull’utilizzo di una rete Wi-Fi con una distribuzione non ottimale e poco efficace all’interno del comprensorio, che serviva sia il corpo docenti, sia gli alunni (didattica) che gli uffici amministrativi. Un’unica SSID era divisa tra i due macrogruppi della Didattica e della Segreteria. Purtroppo i dispositivi (pc, tablet, smartphone) non riuscivano ad ottenere una buona connessione per le loro applicazioni, basate prevalentemente sull’utilizzo di internet (YouTube, ...