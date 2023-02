Scooter in fiamme nella Galleria Vittoria | paura tra gli automobilisti

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Momenti di panico a a Napoli quando unoche percorreva laa Napoli è andato in: traffico in tilt e chiusura temporanea. Unoè andato inmentre percorreva laa Napoli. Il mezzo è stato avvolto dal fuoco in pochi minuti. Provvidenziale è stato l’intervento di un

Unoè andato inmentre percorreva il tunnel, traffico in tilt. Ieri l'annuncio dell'assessore per la riapertura ...Unoè andato inmentre percorreva la Galleria Vittoria a Napoli. Il mezzo è stato avvolto dal fuoco in pochi minuti. Provvidenziale è stato l'intervento di un autista dell'Anm che procedeva ...

Incendio nella Galleria Vittoria a Napoli, scooter in fiamme e automobilisti in fuga Corriere del Mezzogiorno

Napoli, scooter in fiamme mentre percorre la Galleria Vittoria anteprima24.it

Incendio nella Galleria Vittoria, scooter in fiamme: panico in strada e ... ROMA on line

Scooter e auto in fiamme a Fuorigrotta: l'incendio nel cuore della notte NapoliToday

Napoli, scooter prende fuoco: chiusura temporanea della Galleria Vittoria Repubblica TV

Uno scooter è andato in fiamme mentre percorreva il tratto, traffico in tilt. Ieri l'annuncio dell'assessore per la riapertura anticipata ...In fiamme uno scooter. Nessun ferito. Paura tra gli automobilisti. Tunnel al momento chiuso nella direzione che da via Arcoleo porta in via Acton ...