Sci alpino | Sofia Goggia e il tabù dei Mondiali da sfatare | l’oro mancante | che beffa nel 2019

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Idi scidi Courchevel 2023 sono ormai alle porte. La rassegna iridata che metterà in palio tredici titoli, prenderà il via lunedì 6 febbraio e ci accompagnerà fino a domenica 19. Tra le protagoniste annunciate c’è ovviamente, grandissima favorita per la gara di discesa femminile. La bergamasca, protagonista ieri di una caduta in allenamento che sembra non aver causato conseguenze importanti, tornerà a gareggiare in un Campionato del Mondo dopo 4 anni e dopo aver saltato l’edizione italiana di Cortina d’Ampezzo 2021. La missione dell’azzurra è chiara per questa rassegna iridata: centrare quelche manca ancora alla collezione. In una bacheca che conta un oro olimpico (ed un argento), tre “coppette” di discesa e tante vittorie prestigiose, ...