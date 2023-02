Sci alpino | Mondiali 2023 | le favorite delle gare femminili Rebus parallelo e combinata

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Idi scidi Courchevel/Meribel scatteranno lunedì con lafemminile. Saranno dunque le donne ad aprire la rassegna iridata francese. Mikaela Shiffrin si candida ad essere la regina dei, ma ci sono grandissime ambizioni in casa Italia, senza dimenticare altre protagoniste sicure come Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova. Andiamo a vedere nel dettaglio comunque tutte legara per gara. DISCESA LIBERA Forse la gara più attesa dall’Italia. Sofia Goggia si presenta al cancelletto di partenza come la donna da battere. La bergamasca ha praticamente dominato le ultime stagioni di Coppa del Mondo e va a caccia di quell’oro mondiale che ancora le manca in bacheca. La principale rivale di Goggia sembra essere proprio se stessa, perchè se non sbaglia difficilmente poi non ...