(Di giovedì 2 febbraio 2023) Labeffa l’Austria nellalibera di, valevole per la. L’elvetica si è imposta sulle nevi francesi con il tempo 1’30”33, precedendo ben quattro austriache. In seconda posizione ha concluso infatti Christina Ager, staccata di soli sei centesimi dalla vetta, e sul podio si è piazzata anche Nadine Fest con un ritardo di 11 centesimi. Quarta Sabrina Maier (+0.78) davanti alla connazionale Michaela Heider (+0.90). Sesta laJuliana Suter (+0.94) e dietro di lei ancora due austriache Vanessa Nussbaumer (+1.46) e Anna Schilcher (+1.50). Al nono posto ha concluso la migliore delle azzurra,, che ha accusato un ritardo di 1.52 dalla ...

Solo un grosso spavento per la campionessa bergamasca, che ha deciso di lasciare con un giorno d'anticipo il ritiro azzurro. Sabato la partenza per la ...Le atlete della nazionale statunitense disi stanno preparando così per i prossimi Mondiali di Courchevel/Meribel che si terranno in Francia, dal 6 al 19 febbraio. Il Circolo Park Tennis ...

Fenomeno Barbera: chi è il cuneese che a 20 anni ha vinto due ori iridati ai Mondiali Junior di sci alpino La Stampa

Sci Alpino: Mayer 'Tornare in pista una possibilità che non escludo' Tiscali

Sci alpino, Coppa Europa 2023: la svizzera Delia Durrer vince la discesa di Chatel. Nona Sara Thaler OA Sport

Sci alpino: il logo di Terres Monviso sul pettorale dei Fabio Allasina TargatoCn.it

La svizzera Delia Durrer beffa l’Austria nella discesa libera di Chatel, valevole per la Coppa Europa 2023. L’elvetica si è imposta sulle nevi francesi con il tempo 1’30”33, precedendo ben quattro ...TechnoAlpin è anche partner tecnico ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino Fis 2023 e per l’occasione gli impianti di innevamento sono stati ottimizzati con 65 nuovi generatori di neve ...