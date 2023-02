SBK Test Portimao | Lecuona | Bel passo in avanti rispetto a Jerez

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una delle moto che sembravano maggiormente in difficoltà dopo gli scorsiera sicuramente la Honda , con i piloti ufficiali, compreso Iker, mai realmente competitivi. Nella due ...

Una delle moto che sembravano maggiormente in difficoltà dopo gli scorsia Jerez era sicuramente la Honda , con i piloti ufficiali, compreso Iker Lecuona , mai realmente competitivi. Nella due giorni di Portimao , però, lo squadrone HRC ha effettuato dei sensibili ...Neiinvernaliè successo di tutto. Dal bisticcio condiviso da Alvaro Bautista e Ana Carrasco , sino a tempi sul giro per record riscritti dalle derivate di serie. Situazioni notevoli, come ...

SBK test Portimao, Rinaldi: "Un altro test positivo, ma ancora non basta" Motosprint.it

SBK 2023. Test di Portimao. Primo tempo per Bautista Moto.it

Superbike, test Portimao primo giorno: volano Rinaldi e la Ducati La Gazzetta dello Sport

SBK | Test Portimao: Bautista da record, si avvicina a Bagnaia! Motorsport.com - IT

Test SBK Portimao - Day 2: sfida sul filo dei millesimi tra Bautista e Rea - Dueruote Dueruote

ROMA - Alvaro Bautista e Ducati protagonisti del day-2 ai test della Superbike a Portimao. Il campione in carica, impegnato nel day-2 di prove sulla pista portoghese, ha fatto segnare il miglior tempo ...I primi tre in un battito di ciglia Salutata Jerez, la maggior parte dei piloti si è ritrovata sul circuito di Portimao per una due giorni di test prima di volare a… Leggi ...