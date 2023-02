Saviano al delirio narcisista | “Processo alle idee” Ma che stai a dì?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Non so da dove cominciare. Se dalla fotografie di Michela Murgia, Robertoe altri “intellettuali” che si ritrovano al bar per sostenere l’autore di Gomorra in questa sua fantomatica lotta contro il potere. Oppure se dal delirante pezzo del nostrissimo, al quale viene concessa una paginata ogni volta una querela lo colpisce tra capo e collo. Partiamo dalla fotografia e da quel delirante testo sull’Aula 15 dove si sono radunati “tant3” (cos che cosa?) scrittor3 per sostenere l’oracolo del politicamente corretto. Scrive Michela Murgia: “Matteo Salvini, un politico con responsabilità di governo, sta cercando di criminalizzare e intimidire – attraverso le querele d’opinione a– l’esercizio stesso del diritto di critica”. Il ritornello è sempre lo stesso e in fondo non si discosta molto da quanto già sostenuto da Murgia in merito al ...