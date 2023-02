Commenta per primo Di seguito la designazione completa per, 21a giornata di Serie A:sabato 04/02 H. 20.45 Marcenaro Meli - Peretti Iv: Baroni Var: Nasca Avar: Camplone...successione un 4 - 0 dalla Lazio e addirittura un teatrale 5 - 2 interno dal pericolanteè ...in Supercoppa Italiana si trova ormai a distanza siderale e di certo non saranno l'o la ...

Sassuolo-Atalanta, Var Nasca: la designazione arbitrale | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Per l’Atalanta a Sassuolo abbuffate di gol. Mancherà l’ultimo man of the match TUTTO mercato WEB

Sassuolo-Atalanta: quote scommesse e pronostico Serie A 4/2/2023 bwin News Italia

Atalanta, in casa del Sassuolo pronti al rientro Lookman e Højlund L'Eco di Bergamo

Sassuolo Atalanta probabili formazioni: Pinamonti-Lopez dubbi, Berardi c'è Sassuolonews.net

La designazione della 21ª giornata di Serie A TIM Sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione arbitrale di Genova a dirigere Sassuolo-Atalanta, gara della 21ª giornata, in programma sabato 4 febbrai ...Stasera la Coppa Italia, snodo decisivo per la stagione dei viola che arriva dopo la bufera di ieri sul mercato intorno ad Amrabat Dopo la telenovela dell’ultimo giorno di mercato oggi si torna in ...