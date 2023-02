Sardegna | ennesimo attacco cannibale alla Fondazione Mont’e Prama | un negazionismo inspiegabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di Ilaria Muggianu Scano Ci risiamo: lae quel problema del dito e la luna. Pocos, locos y malunidos era il resoconto attribuito all’imperatore Carlo V circa l’indole del popolo sardo. C’è chi lamenta la condanna di quel luogo comune che non collimerebbe con la fulgida aura di ospitalità e lealtà dei sardi. E finché si tratta di osannare e vezzeggiare l’ospite, i sardi, di fatto, non sono secondi a nessuno. Parlano i numeri: qualsiasi trasmissione passi per i canali della tv generalista e abbia come oggetto la terra diregistra numeri da finale di Champions. Idem per l’editoria, se un qualsiasi autore di una qualsivoglia casa editrice, major o tipografia che sia parla dell’isola, le sale sono piene e la coda per il firmacopie infinita. È il fenomeno del “timbro dell’uomo bianco”, e il sardo comune, ad eccezione di gruppi politici ...