‘Saranno Campioni’ | Hanna Auchentaller | l’altoatesina che sta scalando le gerarchie del biathlon

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lo scorso 21 gennaio è stato un giorno molto importante per la sua giovane carriera sportiva: sono arrivati i primi punti in assoluto nel circuito maggiore di Coppa del Mondo, alla prima esperienza nella tappa casalinga di Anterselva con un 33esimo posto nella pursuit davanti a 20mila spettatori entusiasti. Obiettivo che due giorni prima aveva appena sfiorato nella sprint (42esima). Stiamo parlando di, giovane talento delazzurro in rampa di lancio.è nata il 28-03-2001 ed è arruolata per il Centro Sportivo Carabinieri. È figlia di Armin, allenatore di diverse nazionali femminili di, tra cui spiccano Italia, Stati Uniti e la Svizzera. Nella primavera del 2019h fece un passo ...