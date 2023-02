Sanremo Nostalgia | i look del passato di Anna Oxa sono le tendenze di oggi

Leggi su amica

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tra gli artisti più attesi di2023 c’è chi, sul quel palco, ha segnato la storia della moda e dello spettacolo italiano. Unica nel suo genere, camaleontica ed inimitabile,Oxa tornerà all’Ariston per la quindicesima volta. In quali vesti lo farà? Il suo imprevedibile guardaroba ha abituato il pubblico ad adspettarsi di tuto da lei. Dai lunghi abiti in maglia metallica Versace agli ensemble maschili in cravatta degli esordi. Una voce, mille personalità: quelli che una volta eranorivoluzionari e controversi,leforti di stagione. Vedere per credere. Dagli iconicitotal black con cappuccioOxa ha segnato, nella storia di, un prima e un dopo. Mentre le sue canzoni raccontando di ...