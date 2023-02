Sanremo | LDA | «Voglio godermi tutto quello che mi sta accadendo»

Leggi su funweek

(Di giovedì 2 febbraio 2023) È un anno speciale il 2023 per LDA. Un anno, sicuramente, di prime volte: il primo, il primo vero album ufficiale e il primo tour. «Il 2023 sarà un anno molto importante per me. – ci dice infatti subito Luca – Oltre a, arriva il primo vero album. Ci sarà poi il mio primo tour e un instore. Ho tante di quelle cose da fare che non hai idea». Eppure, l’entusiasmo di LDA è contagioso. Procediamo per tappe e gli chiediamo cosa rappresenta per lui Se poi domani, il brano che porterà sul palco dell’Ariston. «Ho scelto questo brano perperché è stato un brano nato con una naturalezza e semplicità sconvolgenti. – commenta – È una di quelle canzoni che nascono in mezz’ora. Appena l’ho sentita, mi son detto Non ci credo, è proprio per. Quindi alla fine l’ho portata. Sono andato di pancia». Dal ...