Sanremo 2023 | Ultimo in gara con “Alba”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) A quattro anni dall’esordio al Festival dicome Big,, all’anagrafe Niccolò Moriconi, torna all’Ariston per la terza volta e porta in”, una canzone firmata unicamente dal cantautore romano – e nome dell’album che uscirà il 17 febbraio. “È un brano che parla dell’essere umano come insieme di fragilità e forza – racconta –; una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di me. Quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo ‘inquinamento’ che quotidianamente riceviamo dall’esterno. Sono andato laggiù, in quel posto lontano che spesso ci dimentichiamo di avere”.calca per la prima volta il palco dell’Ariston nel 2018, quando con “Il ballo delle incertezze” trionfa nella categoria Nuove Proposte. L’anno successivo è in ...