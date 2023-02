Sanremo 2023 | la scaletta delle cinque serate del Festival

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Manca ormai davvero poco al via della nuova edizione deldi. Alla conduzione, ancora una volta, vedremo Amadeus, affiancato da Gianni Morandi nelle vesti di co-conduttore e anche diverse co-conduttrici si alterneranno: Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Ormai sono noti quasi tutti gli ospiti internazionali che prenderanno parte alla kermesse canora, ma sicuramente Amadeus non mancherà di stupirci. Ma cosa vedremo durante le 5deldi? Come è ormai ben noto, il fischio di inizio sarà martedì 7 Febbraio alle ore 20.30 con l’appuntamento con il Primo. La serata cover è stabilita per venerdì 10 Febbraio; mentre la serata conclusiva sarà sabato 11 Febbraio. L’orario di ...