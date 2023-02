Sanremo 2023 | i Modà al festival con la canzone sulla depressione Kekko | ' È stato Amadeus a volerla'

, allarme anarchici: la città si blinda con 250 agenti per il timore di azioni Ci vuol coraggio ad esporsi così su questo palcoscenico. 'È un argomento di cui si parla poco per vergogna. ..., allarme anarchici: la città si blinda con 250 agenti per il timore di azioni Ariston sorvegliato speciale, si temono blitz al Festival e attacchi ad antenne e ripetitori La telefonata ...

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i super ospiti della finale: sono i Depeche Mode La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, i Depeche Mode all'Ariston, annuncio di Amadeus al Tg 1 la Repubblica

Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti della serata finale. L’annuncio di Amadeus al Tg1 Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Marco Mengoni a FqMagazine: “Chi me l’ha fatto fare di tornare al Festival Per… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni torna a Sanremo 2023: «Mi davano per finito, pensai di smettere: da 7 anni faccio terapia» ilmessaggero.it

La carriera della ballerina professionista sta spiccando il volo: adesso è Luisa Monachini in "Che Dio ci aiuti" ...La prefettura di Sanremo si prepara a blindare il Festival, dopo l’escalation di attacchi e proteste da parte degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito. A proteggere il teatro Ariston ci sarà ...