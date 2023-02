Sanremo 2023 | bastano 5 secondi per capire se una canzone ci piace | lo dice la scienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sappiamo se unacio meno dopo averla ascoltata solo per pochi. A dirlo, è uno studio condotto da un team di ricercatori di psicologia della New York University degli Stati Uniti. A pochi giorni dall’inizio del Festival di, questa ricerca fornisce una spiegazione scientifica al successo della storica kermesse e in particolare a ciò che noi telespettatori sperimentano, ogni anno, in maniera inconsapevole: innamorarci di unasolo dopo poche note, anche se non la si è mai ascoltata. Il motivo, sostiene Pascal Wallisch, professore associato presso il Center for Data Science della New York University e autore dello studio, sta nel fatto che quando ascoltiamo un brano “rispondiamo più all’atmosfera generale che unaci porta piuttosto che alle sue ...