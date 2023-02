Sanremo 2023 | annunciato il super ospite della serata finale

Ecco i presentatori più longevi del Festival di, allarme anarchici: la città si blinda con 250 agenti per il timore di azioni Ci vuol coraggio ad esporsi così su questo palcoscenico. 'È un argomento di cui si parla poco per vergogna. ...

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i super ospiti della finale: sono i Depeche Mode La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, i Depeche Mode all'Ariston, annuncio di Amadeus al Tg 1 la Repubblica

Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti della serata finale. L’annuncio di Amadeus al Tg1 Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Marco Mengoni a FqMagazine: “Chi me l’ha fatto fare di tornare al Festival Per… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni torna a Sanremo 2023: «Mi davano per finito, pensai di smettere: da 7 anni faccio terapia» ilmessaggero.it

Una scelta che ha scatenato, come prevedibile, polemiche. "Speriamo che Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro - dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...Pronto a portare il suo Muschio Selvaggio su Rai 2 dal 7 febbraio, giorno in cui inizia il Festival di Sanremo 2023, ospite di Alessandro Cattelan, ...