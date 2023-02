Sanità | Vietri Fdi | “Bisogna potenziare l’ospedale Costa d’Amalfi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’odissea vissuta dall’uomo di 73 anni di Positano, che per essere ricoverato e curato definitivamente è stato condotto in ben quattro ospedali per assenza di personale al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello,è l’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente intervenire per tutelare la salute dei cittadini. Ho presentato, al riguardo, un’ interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per metterlo a conoscenza delle gravi criticità che, ormai da troppo tempo, mettono a rischio l’assistenza sanitaria presso l’unico plesso ospedaliero della Costiera Amalfitana”. Lo annuncia, in una nota, la deputata Imma, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissionedella Camera. Nell’interrogazione, l’onorevolericorda che la Conferenza dei sindaci della ...