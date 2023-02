Sanità | Schillaci | ' prorogare anche nel 2023 interventi su liste d' attesa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Sulledi"ricordo che nel 2022 sono state rese disponibili risorse pari a 500 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per consentire lo smaltimento delleditramite il ricorso alle strutture private accreditate. Tenuto conto che al termine dell'anno 2022 non tutte le risorse disponibili erano state utilizzate, e per consentire nella prosecuzione delle attività già avviate, mi sono attivato affinché in fase di conversione in legge del decreto-legge numero 198 del 2022, in materia di termini legislativi, possa essere approvata la prorogaper ildi tali". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, rispondendo alle interrogazioni in ...