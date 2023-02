Samsung | nuova serie Galaxy S23 | progettata per un' esperienza premium

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) -Electronics ha presentato oggiS23 Ultra,S23+ eS23, inaugurando laera dell'con gli smartphone. La straordinaria fotocamera diconsente agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for” offre straordinariadi gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sullaS1. InoltreS23 Ultra include la S Pen, già conosciuta e amata dagli ...

Lafunzionalità di Registrazione Audio 360 disponibile sui Galaxy Buds2 Pro crea un suono multidimensionale. Su Galaxy S23+ e Galaxy S23, l'iconica fotocameraGalaxy aggiorna il proprio ...Ricordiamo chenon èagli schermi indossabili. L'azienda è entrata nel mercato con il Gear VR del 2015, che utilizzava lo smartphone come display e potenza di calcolo. Nel 2017, l'...

Samsung Galaxy S23: più intelligenti ed ecosostenibili WIRED Italia

Samsung, nuova serie Galazy S23, progettata per un'esperienza premium Tiscali Notizie

Samsung, ufficiale la nuova serie Galaxy S23 macitynet.it

Samsung Galaxy S23: ecco la nuova versione dell'iconica "Over The Horizon" GizChina.it

I nuovi Samsung Galaxy S23 già su Amazon con ben 4 MEGA PROMO Telefonino.net

Belkin, leader mondiale nella protezione dei dispositivi, presenta oggi i proteggi schermo ScreenForce™ TrueClear Curve per la nuova serie Samsung Galaxy S23. Questi prodotti non solo hanno superato i ...(Tecnologia) - Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, che introducono diverse novità ma soprattutto nuove funzioni per la fotografia notturna. Galaxy S23 Ul ...