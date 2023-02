(Di giovedì 2 febbraio 2023)Electronics ha presentato oggiS23 Ultra,S23+ eS23, che introducono diverse novità ma soprattutto nuove funzioni per la fotografia notturna.S23 Ultra monta il ...

Galaxy S23 Ultra ha una curvatura ridotta per creare una superficie più ampia da 6,8 pollici e piatta e garantire l'esperienza visiva migliore tra gli smartphoneGalaxy. La funzionalità "...Come dicevamo poco sopra,guarda anche al gaming e la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy offre prestazioni definite 'senza precedenti' grazie anche alla predisposizione ...

Samsung annuncia Galaxy S23, S23 Ultra ed S23+: ecco i nuovi top di gamma 2023 Everyeye Tech

Samsung annuncia i nuovi Galaxy S23 in tre versioni Adnkronos

Cosa sappiamo sui nuovi Samsung S23: prezzo, uscita e ... Fanpage.it

Samsung annuncia i nuovi Galaxy Book3 Punto Informatico

Samsung annuncia i nuovi Galaxy Book 3 con Windows 11! Novità e ... Plaffo

(Tecnologia) - Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, che introducono diverse novità ma soprattutto nuove funzioni per la fotografia notturna. Galaxy S23 Ul ...I Samsung Galaxy Book3 sono ufficiali e c'è anche la variante Ultra che vanta processori fino a Intel Core i9: specifiche e prezzi.