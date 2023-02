Sampdoria | il CdA incontra Banca Sistema | le date che preoccupano il club

... per studiare assieme alun piano per i debiti. MISURE PROTETTIVE - La, però, ha intrapreso anche un'altra strada volta a proteggere il club, chiedendo al Tribunale di Genova delle '...... l'esperto incaricato dalla Camera di commercio di affiancare il Consiglio di amministrazione dellaper affrontare la crisi societaria. A chiamnarlo, la terna di esperti guidata dal ...

CdA Sampdoria, nuovo incontro con Banca Sistema. Problema stipendi in vista Samp News 24

Sampdoria, oggi nuova assemblea del cda: ci sarà Ferrero Sportitalia

Sampdoria, il piano del Cda per evitare il fallimento. Il punto ClubDoria46.it

Sampdoria, nominato l’avv. Bissocoli: affiancherà il CdA nella composizione negoziata di crisi TUTTO mercato WEB

Sampdoria, nominato l'avv. Bissocoli per affiancare il CdA nella composizione negoziata di crisi Alfredo Pedullà

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una delle date cruciali, per la sopravvivenza della Sampdoria, era quella odierna. A Genova, infatti, era prevista l'Assemblea degli azionisti, che però andrà deserta a causa dell'assenza della famigl ...