(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ladeglidella, convocata in via straordinaria per questo pomeriggio, è andatacosì come era accaduto per le precedenti. Nessun comunicato ufficiale però ...

La quarta assemblea degli azionisti della, convocata in via straordinaria per questo pomeriggio, è andatacosì come era accaduto per le precedenti. Nessun comunicato ufficiale però da parte del club, da quanto trapela ...Nel frattempo laassieme all'avvocato Bissocoli dovrebbe muoversi anche con il tribunale ...dovuto discutere proprio dell'aumento di capitale ma come per le altre precedenti andràper ...

Sampdoria, deserta anche la quarta assemblea azionisti Agenzia ANSA

SAMPDORIA, DESERTA ANCHE LA QUARTA ASSEMBLEA AZIONISTI - Sportmediaset Sport Mediaset

Cessione Sampdoria, assemblea deserta: Vidal in contatto con dei ... Calciomercato.com

Sampdoria, oggi l’assemblea che forse andrà deserta Liguria Notizie

Sampdoria, sarà l'avvocato Bissocoli ad affiancare il Cda e risolvere la crisi La Repubblica

Nel frattempo la Sampdoria assieme all'avvocato Bissocoli dovrebbe muoversi ... discutere proprio dell'aumento di capitale ma come per le altre precedenti andrà deserta per l'assenza dell'azionista di ...(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - La quarta assemblea degli azionisti della Sampdoria, convocata in via straordinaria per questo pomeriggio, è andata deserta così come era accaduto per le precedenti. Nessun ...