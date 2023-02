Sampdoria a rischio penalizzazione | mancano 11 milioni di stipendi! Il caso

Leggi su calcionews24

Anche la Sampdoria è a rischio in classifica: al club blucerchiato serviranno 11 milioni di euro. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sarebbe a rischio per i mancati pagamenti degli arretrati del quarto trimestre del 2022. Probabile una richiesta obbligatoria alle banche, visto che dal mercato non è arrivata la mano che si sperava. Se Ferrero, socio di maggioranza del club blucerchiato, non effettuerà la necessaria ricapitalizzazione, scatterà ufficialmente l'allarme. CdA al lavoro per ottenere nuove disponibilità dalle linee di credito per far fronte alle spese oltre all'imminente pagamento degli stipendi.