Russia | Putin a Volgograd per l' 80 o anniversario della battaglia di Stalingrado

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimire' arrivato questo pomeriggio a Volvograd, la ex, per partecipare alla commemorazione dell'80esimovinta dalle truppe ...

... lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano cosa intendessequando ha detto che laha "qualcosa con cui rispondere" per la ...guida le commemorazioni in occasione dell'80 anniversario della vittoria sovietica nella battaglia di Stalingrado. Il presidente russo partecipa alla cerimonia di deposizione delle corone di ...

Ucraina-Russia, Putin: "Guerra non finirà con invio tank" Adnkronos

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: sostegno Ue è molto importante. Putin: fiducia nella vittoria - Zelensky: la Russia concentra le forze per una rivincita contro tutta l'Europa libera - Zelensky: la Russia concentra le forze per una rivincita contro tutta l'Europa libera RaiNews

Putin è stato aiutato dall’Occidente, troppo interessato a fare affari La Stampa

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Putin: «Siamo sicuri della vittoria, noi di nuovo... Corriere della Sera

"La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi", in questo caso i Leopard. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione della ...Coloro che spingono la Germania in una nuova guerra e si aspettano di vincere sul campo di battaglia non capiscono che la guerra moderna con la Russia sarebbe un’altra cosa”. Putin ha aggiunto che il ...