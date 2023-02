Roma | rimandata la domenica ecologica del 5 febbraio | “C’è la campagna elettorale”

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– La giornata di blocco totale del traffico veicolare prevista per5 è stata posticipata al 26al fine di garantire un regolare svolgimento dellaper le prossime elezioni amministrative del 12 e 13. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Le domeniche ecologiche 2022/2023 sono istituite con Memoria di Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022. L’evento non prevedibile al momento della calendarizzazione ha richiesto la decisione, condivisa con il Prefetto di, al fine di bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione ed il confronto. L’ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche è previsto per il 26 marzo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie ...

... "Cazzo, non vogliono morire! sono peggio dei facoceri di!". La programmata estinzione dell'umanità per il 2025 - giànel 2000, nel 2010 e poi per il compleanno di D'Alema - dovrà ...... potrà esseredirettamente nel Paese d'origine", ha affermato von der Leyen, incitando i ... Come svelato a Linkiesta da fonti comunitarie, il governo divede il Consiglio europeo del ...

Domenica ecologica posticipata al 26 febbraio Roma Capitale

Roma, rimandata la domenica ecologica del 5 febbraio: "C'è la ... Il Faro online

Blocco traffico a Roma: la domenica ecologica del 5 febbraio slitta per le elezioni RomaToday

Roma-Frattesi, un matrimonio rimandato... ancora una volta Sportitalia

Zaniolo resta alla Roma: fallito l'affondo per Frattesi Goal.com

Il Campidoglio rimanda la giornata di blocco del traffico veicolare al 26 febbraio per consentire lo svolgimento della campagna elettorale ...La squadra rossonera però non ha affondato il colpo per strappare il sì della Roma nei giorni scorsi, l’appuntamento potrebbe esser rimandato a giugno. Ma, secondo il retroscena che emerge nelle ...