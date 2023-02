Roma | nuovo campanello d’allarme | le riserve valgono i titolari?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La sconfitta clamorosa con la Cremonese fa scattare unin casa giallorossa circa i sostituti Una sconfitta inaspettata a un passo da una semifinale di un trofeo, la Coppa Italia, che per ammissione di capitan Lorenzo Pellegrini era un obiettivo concreto di questa stagione. E’ solo una parte di quello che è successo ieri sera all’Olimpico alla, che ha dovuto cedere il passo alla Cremonese che finalmente, dopo tanta fatica, ha centrato la sua prima vittoria nei 90 minuti regolamentari in questa stagione. E così Ballardini, che contro Mourinho aveva già vinto la Supercoppa Italiana nell’ormai lontano 2009, compie un vero e proprio miracolo e si conferma ammazzagrandi nella competizione. Ma il focus di oggi non verte sull’esaltazione della squadra grigiorossa, quanto più su un’analisi critica di quanto visto ...