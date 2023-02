Roma | “Non voglio più spacciare per voi” | pusher massacrato di botte e rapinato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si sarebbe rifiutato di continuare aper loro e per questo sarebbe stato punito. Pugni e calci, prima di sfilargli e portagli via orologio e smartphone. Ma la vittima, nonostante lo choc per quanto accaduto, ha deciso di denunciare il tutto ai Carabinieri. Che adesso sono riusciti a rintracciare i responsabili. Romenoe picchiato aperché si rifiuta didroga Non sappiamo il motivo per cui la vittima, un 27 di origini romene, avesse deciso di smetterla con lo spaccio. Ma i suoi “datori di lavoro” non l’avevano presa bene. Per questo avevano deciso di punirlo in modo esemplare e in più di un’occasione, con gli episodi avvenuti tra il 22 e 29 dicembre 2022, stando al racconto fornito dalla vittima. Adesso però gli autori sono stati individuati dai Carabinieri che, in merito agli ...