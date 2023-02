Roma | Mourinho | 'Rosa troppo corta Dybala e Abraham erano a rischio infortunio | non potevo rischiare'

...alla squadra dila sua prima Conference League stendendo il Feyenoord , ma che ora si trova fuori rosa. In copertina: TWITTER / Il Romanista - La curva Sud mostra lo striscione durante...AGI - Serata da incubo per ladi, che davanti a un Olimpico sold - out viene piegata 2 a 1. La Cremonese di Ballardini, ultima e senza vittorie in campionato, si conferma la sorpresa del torneo dopo aver già ...

Roma: Mourinho 'primo tempo orribile, eliminazione meritata' - Lazio Agenzia ANSA

Roma, Mourinho furioso: rientra negli spogliatoi prima dell'intervallo! Corriere dello Sport

Mourinho cambia volto alla Roma: quattro cambi all'intervallo, dentro anche Dybala TUTTO mercato WEB

Bove: "Giocare per la Roma è la cosa più bella del mondo. L'obiettivo è tornare in Champions. Ho... Voce Giallo Rossa

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a battere domenica scorsa anche la Roma di José Mourinho. I partenopei, infatti, hanno battuto 2-1 i giallorossi con le reti siglate da Victor Osimhen e ...José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la sconfitta con la Cremonese e l'eliminazione dalla Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset: " Complimenti alla Cremonese, che ha fatto due gran ...