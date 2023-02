Roma | Mourinho | ‘Rosa troppo corta Dybala e Abraham erano a rischio infortunio | non potevo rischiare’ | Serie A

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 2023-02-02 00:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. “Complimenti alla Cremonese. Hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli efuori casa. È una coppa strana che spesso pregiudica le squadre piccole ed è ancora più meritevole quello che abbiamo fatto. Paghiamo un primo tempo orribile. Nel secondo tempo un errore individuale fuori contesto hanno fatto il 2-0. Abbiamo avuto una buona reazione e abbiamo attaccato con tanta gente, ma dovevamo segnare prima. La nostra rosa fa fatica con le rotazioni e a giocare tre partite in un a settimana”. PASSO INDIETRO RISPETTO AL NAPOLI – “Il calcio è così. Succede con le squadre top, figuriamoci con le ...

E adesso sotto con la Fiorentina: il miracolo Ballardini (ma non diteglielo, si potrebbe incavolare di brutto) continua in Coppa Italia. L'ex allenatore della Samb – una delle ultime ...