Roma | Gualtieri | metro C nei tempi | per Giubileo fino al Colosseo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Siamo perfettamente in linea con i, ringrazio davveropolitane,C e i lavoratori per questo intervento fondamentale e straordinario. In questo caso ringraziamo anche la ...

Lo ha detto il sindaco diRobertoche stamattina ha visitato il cantiere della Metro C Porta Metronia insieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Si preannuncia un'opera ...Una stazione - museo unica al mondo. Con i reperti storici, appartenenti a un intero complesso abitativo militare romano, che faranno da cornice alle migliaia di persone che tra meno di due anni ...

Roma, raddoppiano gli autovelox: interventi su 175 black point. Gualtieri, per Polizia Locale assumeremo mille Il Messaggero - Motori

Gualtieri: raddoppiamo gli autovelox. A Roma in tre mesi più di 10mila multe Il Tempo

Roma, inaugurato un campo per Francesco Valdiserri: presente il sindaco Gualtieri Corriere dello Sport

Roma, il sindaco Gualtieri a Tgcom24: "Non solo Giubileo ed Expo" TGCOM

Gli studenti di tre quinte del liceo Aristofane hanno partecipato a un incontro organizzato da Fanpage.it con Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra. Dall ...ROMA, 02 FEB - "Siamo perfettamente in linea con i tempi, ringrazio davvero Roma Metropolitane, Metro C e i lavoratori per questo intervento fondamentale e straordinario. In questo caso ringraziamo an ...