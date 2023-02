Roma-Cremonese | Zaniolo virale su Twitter dopo l’eliminazione

Grande impresa dei lombardi che continuano il cammino in ...: la partita Dopo 12' sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco, a provarci è Tahirovic ma la sua conclusione non preoccupa Sarr. Inizia a provarci la formazione ospite, ...

Roma-Cremonese: Wijnaldum in panchina. Ovazione dei tifosi all'annuncio (FOTO e VIDEO) LAROMA24

Roma-Cremonese, c'è anche Wijnaldum in panchina Voce Giallo Rossa

Roma-Cremonese, c’è Wijnaldum in panchina: ovazione alla lettura delle formazioni ForzaRoma.info

Errore incredibile e alta tensione in Roma-Cremonese: scoppia il caos CalcioMercato.it

Continua la favola della Cremonese in Coppa Italia. La squadra di Ballardini, dopo il Napoli, elimina anche la Roma e si qualifica per le semifinali (contro la Fiorentina). Gli ospiti partono forte e ...La Cremonese si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo 2-1 la Roma all'Olimpico. Ora la squadra lombarda se la vedrà, in doppia sfida, con la Fiorentina. (ANSA). (ANSA) ...