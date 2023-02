Rita Pavone su Sanremo | «Bei nomi ma ci sono poche quote rosa»

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) MILANO – Continua il viaggio di RTL 102.5 versocon ricordi, aneddoti e curiosità di speciali ospiti che hanno fatto la storia del Festival. Stamattina, ospite di ‘Non Stop News’ con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro è stata. «Partecipare come concorrente a2020 è stato eccezionale, mancavo da 48 anni. È molto più interessante concorrere che partecipare come ospite, mostri qualcosa che la gente ancora non conosce», raccontaai microfoni di RTL 102.5. «Quest’anno cidelle bellissime voci, da Mengoni a Giorgia, sarà una bella battaglia», continua. Sui tanti giovani in gararicorda i suoi inizi: «Ionata in una generazione di giovanissimi ...