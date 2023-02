Rita Ora sposa sexy in lingerie Versace… e mostra il maxi anello di fidanzamento

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo mesi di indiscrezioni, pochi giorni faOra ha finalmente ammesso di essersita. Lei e l’ormai marito, il regista Taika Waititi, si sono uniti in matrimonio “qualche settimana fa”. Il gossip che li voleva pronti alle nozze era nell’aria da tempo ma lei, almeno in questa occasione, ha deciso di puntare sulla privacy.sta comunque cavalcando l’onda della curiosità nuziale che le ruota intorno per vendere quante più copie possibili del nuovo singolo. Come? Vestendosi continuamente da. Il sì con l’abito vintageclassicaQuando il 22 gennaioOra ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in abito da, quasi tutti hanno pensato di essere davanti all’effettivo vestito indossato per il sì. La verità era un’altra: quelle erano solo le ...

I due, un 23enne e un 34enne, già ristretti in carcere, dovrannorispondere anche dei reati di ...accaduti la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi quando i militari intervennero in viale Santa...... anch'io l'interpello quando prego' ha dichiarato, svelando che il suo secondo nome,, è un ... La sua strada con Marisa, con la quale ha tutt'un ottimo rapporto, si è divisa e ha incontrato ...

Rita Ora sposa sexy in lingerie Versace... e mostra il maxi anello Lookdavip

Rita Ora annuncia: «Sì, mi sono sposata» Vanity Fair Italia

Rita Ora, vestita da sposa, promuove la nuova canzone "You Only Love Me" su TikTok VIDEO Sky Tg24

Rita Ora annuncia l'uscita del nuovo singolo You Only Love Me Sky Tg24

Rita Ora sulle voci di un ménage à trois con Taika Waititi e Tessa Thompson:'Ridicole' Everyeye Cinema

(Adnkronos) – Su Casa Sanremo Tv va in scena ‘Di Bocca in Bocca’, dedicato alla 73ma edizione del Festival dei fiori. Un’ora di commenti e analisi pungenti delle serate del 73esimo Festival della canz ...'Di Bocca in Bocca - Sanremo 2023': il commento irriverente di Riccardo Bocca sul 73/o festival della canzone italiana è una delle principali novità di Casa Sanremo - Banca Ifis e sarà in onda dal 7 a ...