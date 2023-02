Riforma Pensioni 2023 ultime oggi 2 febbraio 2023 | Boeri contro i Militari

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Vediamo tutte lenovità relative alladelledi. A tenere banco nelleore sono le parole di Gianni Cuperlo, che è tornato sul tema dell’abolizione della Legge Fornero. Non si ferma lo stra Tito, ex presidente INPS e le forze armate, dopo ledichiarazioni dell’ economista.: è strae TitoNei giorni scorsi, intervenuto su Rai 3, Titoha attaccato ledeispiegando che: “Non molto tempo fa ho ...

All'indomani del secondo sciopero nazionale contro ladelle, con un'affluenza record di 1,27 milioni di manifestanti, i sindacati fanno salire ulteriormente la pressione con altre ...Negli ultimi tre mesi il dibattito pubblico e politico in Francia si è concentrato sulladelle. Quest'ultima, odiata da giovani e anziani, sta portando i francesi a protestare ...

Francia, sindacati: 2,8 milioni di partecipanti allo sciopero contro la riforma delle pensioni TGCOM

No alla riforma delle pensioni, sempre più francesi scendono in piazza Il Sole 24 ORE

Francia in sciopero, seconda giornata di mobilitazione generale contro riforma pensioni Sky Tg24

Parigi, i manifestanti tornano in piazza: in migliaia al corteo contro la riforma delle pensioni – Video Il Fatto Quotidiano

Francia, ancora sciopero contro riforma pensioni: il Paese si blocca - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, si dice "convinto" che in Parlamento si troverà una maggioranza per approvare la contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. (ANSA) ...Per realizzare i progetti del Pnrr, condizionati dall’aumento dei prezzi, è urgente ratificare il salva-Stati. Anche perché servono risorse per sostenere il ...