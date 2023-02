Rifiuti non corretti nei sacchi della spazzatura | a Cusano arriva il vigile ecologico

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 2 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorMilanino il: una novità che è entrata in vigore nella giornata di giovedì 2 febbraio e che è stata messa in campo per contrastare l’abbandono deisul territorio, attraverso anche il controllo del materiale contenuto nei. Ail: potrà controllare dentro ai... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da ...