Ricomincia la sfida fra i supereroi DC e Marvel

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Idi Warner Bros.Discovery Inc sfideranno quelli dellaWall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 1 Si sta preparando una nuova battaglia tra crociati con mantello, mutanti muscolosi e paladini della giustizia in pantaloni attillati. Solo che questa volta sono in gioco miliardi di dollari di incassi al botteghino. James Gunn e Peter Safran, i nuovi capi dei DC Studios della Warner Bros. Discovery Inc. hanno svelato la prima fase del nuovo piano della DC, annunciando un ambizioso programma di cinque film e cinque nuove serie basate sui titoli della DC Comics che costituiranno il nuovo Universo DC riorganizzato. Il piano rivela per la prima volta come l’amministratore delegato della Warner Discovery, David Zaslav, intenda lottare con iStudios della Walt Disney Co. IStudios sono ...