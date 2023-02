Ricerca | assegnati i “Consolidator Grants” | dall’Erc finanziamenti per 657 milioni

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono 321 i vincitori dei, idell’European research council riservati atrici etori la cui carriera è già avviata, con un’esperienza dai 7 ai 12 anni post dottorato, per sostenerli nelle loro ricerche di frontiera. Il finanziamento totale, parte del programma Horizon Europe, ammonta a 657 mln di euro che sarà suddiviso tra i vincitori che con i loro progetti, stima l’Erc, creeranno circa 1.950 posti per studenti di dottorato,tori post-dottorato e altre posizioni nelle istituzioni che li ospiteranno. Tra i vincitori di questo bando – scelti tra i 2.222 candidati, indice di successo 14,4% – ci sono cittadini di 37 paesi, in particolare tedeschi (52tori), italiani (32), francesi (31) e britannici (31). I ...

